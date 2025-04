Uus rohemäärus käivitab aruandlustsirkuse ja tõstab hindu

Euroopa Liidu metsade raadamise määruse (inglise keeles EU Deforestation Regulation ehk EUDR) eesmärk on, et ELi turule jõuavad ainult sellised tooted, mille tootmisel ei ole kahjustatud metsi ega loodust. See tähendab, et näiteks kohvi, kakao, palmiõli, puidu, veiseliha ja nendest valmistatud toodete puhul peab ettevõtja tõendama, et nende tootmiseks pole metsi maha võetud. Erinevalt direktiividest, mille puhul saavad liikmesriigid ise otsustada, kuidas seda oma seadustes ellu viia, kehtib see konkreetne määrus kõigis ELi riikides.