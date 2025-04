Investorid pigistasid silma kinni: Tesla kasum kukkus, aktsia tõusis

Tesla Cybertruck Walnut Creekis 21.04.25. Tootmine on peatatud ja töötajad onsuunatud mujale, laovaru hindu on langetatud. Majandusaruanne avaldatakse 22.04.25.

Teisipäeval avaldati Tesla kvartalitulemused. Elon Musk lubas uusi odavmudeleid ja robotaksoteenust, samal ajal kui ettevõtte kasum on aastaga kukkunud 66 protsenti ja tarned on langenud 13 protsenti. Tesla aktsia tõusis enne tulemuste avaldamist 4,6 protsenti ning järelturul kasv jätkus. Tundub, et turu tähelepanu on suunatud tulevikule, mitte kvartalinumbritele.​