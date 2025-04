IMF kärpis Trumpi pärast järsult nii maailma kui Eesti majanduskasvu ootust

Kõige teravam korrektsioon puudutas Ameerika Ühendriike, mille kasvuprognoosi langetati 0,9 protsendipunkti võrra 1,8 protsendini. IMF hoiatas, et just Ameerika võib kaubandussõjas osutuda suurimaks kaotajaks. IMF prognoosib, et arenenud riikide (nagu USA, Saksamaa, Prantsusmaa, Jaapan, Ühendkuningriik jms) keskmine majanduskasv 2025. aastal saab olema 1,4 protsenti – jaanuaris prognoositi veel 1,9 protsenti.