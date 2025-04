Kas uus tollide maailmarekord? USA lõi letti 3521-protsendilise tariifipommi

Tariifid puudutavad päikesepaneelide ja nende komponentide importi Malaisiast, Vietnamist, Taist ja Kambodžast, kust pärines 2023. aastal ligikaudu 77 protsenti kogu USA päikesepaneelide impordist ehk ligikaudu 12,9 miljardi dollari väärtuses kaupa. Otsus järgneb enam kui aasta kestnud uurimisele. Selle algatasid USA tootjad, kes süüdistasid Hiinaga seotud ettevõtteid tootmise üleviimises Kagu-Aasiasse, et vältida varem kehtestatud USA tollimakse. Samuti väideti, et tooteid müüdi USA turul alla omahinna.

Kõrgeim määr – 3521,14 protsenti – määrati neljale Kambodža tootjale, kelle seas on näiteks Hounen Solar ja Jintek Photovoltaic. Ülikõrge importmaks on osaliselt seotud sellega, et nimetatud ettevõtted keeldusid uurimise käigus koostööst.