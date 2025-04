Kinnisvaarspetsialist: kas koduostja võidab kinnisvara hindamise korra muutmisest?

Läinud nädala suurel neljapäeval hõikas peaminister valitsuse pressikonverentsil välja, et on tehtud otsus, millega planeeritakse muuta tarbijakrediidilepingu tagatiseks oleva kinnisvara hindamise nõudeid, nii et edaspidi puuduks pankadel kohustus kasutada kodulaenu väljastamisel sõltumatu välishindaja eksperthinnangut, asendades selle mudelipõhise sisehindamisega. Enne toimiva süsteemi lõhkumist tuleks aga põhjalikult analüüsida võimalikke tagajärgi ning seda, kas koduostja jaoks läheb sel kombel asi tegelikult lihtsamaks ja odavamaks?