Alkoholiregister hävitada, koondamisest teatab töötaja ise - need on muutused, mida ettevõtjad nõuavad

Koda kogus kokku ja saatis efektiivsuse ning majanduskasvu nõukojale 70 ettepanekut halduskoormuse vähendamiseks erinevates valdkondades. Koda leiab, et ettepanekuid võiks arvesse võtta juba eelseisvate seadusemuudatuste kavandamisel, sest paljude soovituste puhul ei tähenda see mitte ainult ettevõtete ajakulu ja kulutuste vähenemist, vaid parandab ka Eesti majanduskeskkonna konkurentsivõimet.

«Koja ettepanekud on võimalikult konkreetsed, et need tooksid ettevõtjatele reaalse halduskoormuse languse ning oleksid ka mõistlikult tehtavad,» sõnas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse aseesimees ja peaministri efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoja liige Oliver Väärtnõu ning lisas, et ainult katusteemasid markeerides on regulatsioonides raske muutusi ellu viia.