Enamik suuremaid toidupoode, nagu Rimi, Maxima ja Selver, pakuvad kliendikaarti, mille eest tuleb tavaliselt tasuda üks euro ja mis annab igalt ostult ühe protsendi boonust. Teistsugust süsteemi rakendavad Coop, Prisma ja Grossi kauplused, kus boonuse suurus sõltub kas ostusummast või kliendi igakuisest kogukulutusest. Samas on oluline teada, et kliendikaardid ei pruugi alati täiendavaid soodustusi pakkuda, vaid see sõltub konkreetsest poeketist.