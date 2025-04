Eestis paisatakse aina rohkem kortereid müüki, ruutmeetri hind on languses

Maa- ja ruumiameti ning Kinnisvara24 portaali statistika kohaselt sõlmiti esimeses kvartalis kokku 11 protsenti rohkem tehinguid kui eelmisel aastal samal ajal. Jaanuaris oli kasv eriti märkimisväärne – tehinguid tehti 20 protsenti rohkem kui aasta tagasi. Veebruaris jätkus kasvutrend, kuigi tagasihoidlikumas tempos, ning märtsis nähti juba traditsioonilist kevadist elavnemist, mil tehingute arv kasvas nii võrreldes veebruari kui ka eelmise aasta märtsiga. Korterite mediaanhind tõusis seitse protsenti. Siiski tuleb arvesse võtta, et suured kasvuprotsendid tulenevad osaliselt eelmise aasta madalast võrdlusbaasist.

«Kinnisvaraturu aktiivsuse peamiseks tõukejõuks on 6-kuu Euribori jätkuv alanemine, mis on muutnud laenuraha järk-järgult soodsamaks,» selgitas Uibomäe. Suuremates linnades on samal ajal müügipakkumiste arv kasvanud, kuid nende keskmised ruutmeetrihinnad langenud.