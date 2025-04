Coop Panga juht Margus Rink lahkub ootamatult ametist

Teade oli ühtviisi üllatav nii avalikkusele kui ka Ringile – ta möönis, et oli arvestanud veel aastase ametiajaga. Endale oli ta pannud piiri, et üle kümne aasta sama organisatsiooni juhtida ei taha. Ent omanikud otsustasid teisiti ja tahtsid, et pank saaks uue juhi juba varem.

Mõnes mõttes jooksis kahe miljardi eurose bilansimahuni kiiresti kasvanud pank nagu kokku. Polnud justkui ideid, kuidas edasi minna. Endisaegsest kehvas seisus mainega pangast on saanud korralik rahamasin ning ehkki mullu kasum kahanes, on pank võimalikele klientidele vägagi arvestatav valik.

Coop Panga probleem näib olevat, et kliendid küll hoiavad seal oma raha, võivad kasutada ka liisingut, aga igapäevaseid arveldusi teevad kusagil mujal. Tähtajalised hoiused on pangale suur kulu ja seetõttu nägi Rink, et sisse võetava raha hinna langetamiseks tuleb suurendada arvelduskontode jääki, nagu suuremates pankades kombeks. Aga klientidel on ebamugav igapäevaseid rahaasju üle tuua ja kuigi Rink palkas selleks eraldi pangatöötajad, et aidata võimalikel kundedel rahaasjad teisest pangast ära tuua, ei andnud see loodetud tulemust. Panga kulud kasvasid, aga loodetud tulu ei tulnud ehk kasutatava raha hind märkimisväärselt ei langenud.