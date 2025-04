Eestis maksab bensiin 95 praegu suuremates tanklakettides umbes 1,55 eurot liiter. Seega on Rootsis, kus keskmine palk on ligi kaks korda kõrgem kui Eestis, bensiin odavam. Hinnavahe on Rootsi kasuks koguni 18 senti.

Tõsi on see, et Rootsis on bensiiniaktsiis umbes 0,46 eurot liitri kohta, kuid Eestis 0,563 eurot. Kuid ka maksumäärade erinevusega arvestades oleks Rootsi tanklates kütus oluliselt odavam.