Madis Müller USA keskpanga langemisest Trumpi kätte: see oleks väga ohtlik

Müller rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et kui finantsturud kaotaksid usalduse Föderaalreservi (ehk USA keskpanga) kui objektiivse ja vajadusel ka konservatiivse otsustaja vastu, siis võib see kaasa tuua pikaajaliste intressimäärade tõusu, mis oleks ka Ameerika Ühendriikide valitsusele probleem, kui arvestada, milline on juba nende võlakoormus.