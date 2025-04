Tollisõda Hiina saadab juba tarnitud Boeingu lennukeid Ühendriikidesse tagasi

Hiina valitsus andis juba eelmisel nädalal oma lennufirmadele korralduse peatada USA Boeingu lennukite ja nende komponentide tarned riiki, kuid siis eeldati, et asi siiski juba tellitud lennukite tagastamiseni ei lähe, sest tegu on väga defitsiitse kaubaga. Uusi lennukeid napib pea kõikjal maailmas ja lennukitehaste toodang on juba aastateks ette müüdud.