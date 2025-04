Venemaa langetas järsult oma ootusi nafta hinnale ja ekspordituludele

Kuigi kehvemaks muudetud väljavaade tähendab, et Venemaa valitsus saab naftamüügist vähem tulu, ei muuda see praegu veel oluliselt Kremli võimet rahastada oma sõjamasinat. Venemaa riiklikul investeerimisfondil on piisavalt ressursse, et järgmise 18–24 kuu jooksul naftatulu puudujääk katta ja seda isegi siis, kui riigi toornafta peaks maksma 50 dollarit barrel. Siiski on alates 2020. aastast riikliku nn heaolufondi likviidne osa kahanenud kahe kolmandiku võrra.