Jurist selgitab Suvila ostmisel tasub silmas pidada just neid tegureid

«Kõigepealt tuleb kontrollida, kas kõik ehitised (suvila, saunamaja, kuur jne) on kantud ikka ehitisregistrisse,» räägib Surmai ja lisab, et kui ei ole, võib selle põhjuseks olla asjaolu, et maja või kõrvalhooned on püstitatud loata. Sellisel juhul tuleks kindlasti müüjalt uurida põhjust ning paluda tal probleemid likvideerida, et tehinguga edasi minna saaks.