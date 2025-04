Kui tööandja ja töötaja ei ole eraldi kokku leppinud, et tööleping sõlmitakse tähtajaliselt, loetakse tööleping tähtajatuks. Sellest tulenevalt on tähtajaline tööleping kehtiv vaid juhul, kui see on sõlmitud poolte kokkuleppel ja seaduses sätestatud nõudeid järgides.