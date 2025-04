Hiinlased on vastu sellele, et nende senised kaubanduspartnerid sõlmiksid USAga kaubanduslepinguid, millega võidakse kahjustada nende huve. «Kui see juhtub, ei aktsepteeri Hiina seda kunagi ja võtab kasutusele otsustavaid vastumeetmeid,» väitis esmaspäeval Hiina kaubandusministeeriumi esindaja tehtud avalduses.