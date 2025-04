Eesti tehnoloogia-ettevõtted lükkasid käima kiibikeskuse

Kiibikeskus on Eestile strateegiliselt oluline projekt, mille eesmärk on toetada ettevõtteid ja idufirmasid nende disainivõimekuse arendamisel ja oskuste täiendamisel kiibitehnoloogia valdkonnas. Kiibikeskuse eelarve neljaks järgnevaks aastaks on 2,4 miljonit eurot, mida rahastavad võrdses mahus Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa programm ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.