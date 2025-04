Mihkel Nestor munadest ja majandusest: «Munad on kuum teema»

USA tollitariifide ja vabalanguses aktsiaturgude kõrval on majandusuudiste vallas tooni andnud veel üks kuum teema – need on munad. Kõigi muude väga tõsiste probleemide kõrval tundub see suisa jabur, kuid annab vist aimdust sellest, kuivõrd tõsine on olukord.