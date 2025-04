Tsahkna hoiatab: Orbáni veto võib kalliks maksma minna

Ungari peaminister Viktor Orbán ähvardab taas blokeerida Euroopa Liidu sanktsioonide pikendamise. See ohustab võimalust hoida külmutatud Vene keskpanga varasid. Eesti välisminister Margus Tsahkna hoiatas, et see võib ELi ja G7 riikidele kaasa tuua miljardeid eurosid lisakohustusi, kirjutas Financial Times.