Trumpi administratsioon kuulutas Harvardile sõja — ja siis teeskles, et seda ei juhtunud

31. märtsil saatis USA föderaalvalitsus Harvardile e-maili, milles ähvardati peatada ligi 9 miljardit dollarit teadusrahastust. Põhjuseks väideti puudulikku reageerimist antisemitismile. Harvardi president Alan Garber kinnitas avaliku vastusega, et «palju tööd on veel teha», kuid keeldus lubamast, et surve all taganetakse akadeemilisest vabadusest.