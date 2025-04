Müller: euroala majanduskasvu väljavaade on oodatust keerulisem

Euroopa Keskpanga nõukogu liige ja Eesti Panga president Madis Müller kirjutab oma värskes kommentaaris, et kui veel märtsis tundus, et Euroopa Keskpangal oleks põhjendatud intressimäärade langetamisega pausi pidada, siis järgnenud energiahindade langus ning turbulents kaubanduspoliitikas viitavad, et kohane on intressimäärasid veel 0,25 protsendipunkti võrra alandada.