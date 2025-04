Näiteks Amanda Coffee, 38-aastane New Yorgi elanik, ostis hiljuti kodu ja sukeldus TikToki finantsteemalisse maailma. Tema lemmik on Caleb Hammer – otsekohene YouTuber, kes rebib külaliste rahalise olukorra pilbasteks, kasutades karmi keelt ja null filtrit. «Vahel on see nagu tõsieluseriaal, aga rahast,» rääkis Coffee.