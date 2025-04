Botoxi-tootmine Iirimaal võib saada Trumpi «Ameerikasse tagasi» kampaania ohvriks

Atlandi ookeani kaldal asuv Westport on tuntud oma maalilise looduse ja ikoonilise Croagh Patricku mäetipu poolest, kuid linna majandust juhib hoopis midagi teistsugust — akendeta hallid tehasehooned, kus toodetakse kogu maailma Botoxi varu. Just see on sattunud Donald Trumpi huviorbiiti.