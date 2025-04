Võib juhtuda, et tänapäeval maailmakuulus ettevõte on alguses olnud täiesti tundmatu ning üleilmse tuntuse ja mastaabi saavutanud alles uute omanike ja juhtide käe all, kujunedes ka hoopis teistsuguseks, mistõttu loetakse asutamisajaks mingit hilisemat tähtaega.