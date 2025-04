Hiina on juba üle kümne nädala täielikult katkestanud veeldatud maagaasi (LNG) impordi Ameerika Ühendriikidest, selgub laevanduse andmetest. See on järjekordne märk, kuidas Hiina ja USA vahelise kaubandussõja tagajärjed on jõudnud ka energiakoostöö valdkonda.