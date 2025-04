Muna kui uus salakaup: USA piiri ületavad nüüd illegaalsed munad

Nestori sõnul saaks Euroopas munahindade teemal luua põnevaid vandenõuteooriad. Nimelt on nende hinnamuutused olnud riikide lõikes väga erinevad. Mõnes riigis küündib hinnatõus lähedale USA numbritele, enamuses jääb lähedaseks üldisele inflatsioonile ja mõnes on munad suisa odavnenud. Suurimat vandenõu võiks munahindadest rääkides näha tõigas, et hinnatõus on kõige valusamalt puudutanud riike, mille juhtpoliitikud on evinud üsna Vene-sõbralikke seisukohti.

Nimelt on suurima hinnatõusu osaliseks saanud Euroopas Tšehhi, kus munahinnad on aastaga tõusnud 45 protsenti. 30 protsendilise munahindade tõusuga ei jää kaugele maha ka Slovakkia ning Ungaris on need aastaga kallinenud 26 protsenti.

Euroopa suurriikidest on hinnakasv olnud kõige jõulisem Hispaanias, kus munahinnad on aastaga kasvanud 11 protsenti, samas kui Itaalias on tõus piirdunud 4,6 protsendiga ja Saksamaal kõigest 2,2 protsendiga. Prantsusmaal on munahinnad aastaga aga isegi pisut vähenenud. Viriseda ei tohiks ka eestlased – siin on munade aastane hinnatõus olnud 0,9 protsenti, samas kui kohvi ja šokolaad on aastaga kallinenud 30 protsenti.

Eestlaste munaisu ületab kodumaise tootja võimekust

Nagu ilmneb Statistikaameti sellenädalasest teatest, siis on munad tähtsal kohal ka Eesti majanduses. Nende arvepidamise põhjal toodeti Eestis 2024. aastal 189,5 miljonit muna, mis on umbes 6 protsenti enam kui aasta aega tagasi. Munade kogutarbimine kasvas sama ajaga 9 protsenti, ulatudes 356 miljonini.

Kuid kodumaiste munade osakaal annab kogutarbimisest vaid poole ehk ligi iga teine Eestis söödud muna on imporditud. Vähemalt tarbija jaoks on kodumaine muna muutunud õnneks suhteliselt kättesaadavamaks, sest importmunade hinnad on viimasel ajal tõusnud enam kui kümnendiku võrra. Kui muna pole just kodumaine, siis vähemalt väga kaugelt ta siia reeglina ei saabu – valdavalt on need pärit Lätist ja Leedust, kuid vahel ka Poolast või Ukrainast. Kohalikele tootjatele välismaine odav konkurents mõistagi ei meeldi, seda eriti olukorras, kus poekettidele meeldib võistelda kõige odavama muna auhinna nimel, mis tootjate marginaali kohati suisa miinusesse võib viia.

Jõukad eestlased on valmis ostma aina kallemaid mune