Keskpanga juht USA tollidest: nagu kruusa oleks masinasse visatud

EKP otsus langetada intresse tuli ajal, mil maailma suuruselt teise ekspordipartneri, USA, kaubanduspoliitika on kiiresti muutumas. USA uued üldised tollimaksud kõikidele impordikaupadele ning Hiinaga ägenenud kaubandussõda on löönud segamini senised kaubandussuhted.

«Igal riigil on erinevate kaupade tootmiseks oma suhteline eelis, tulenegu see siis paremast ligipääsust mingitele toormetele, spetsiifilises valdkonnas kompetentsi koondumisest või lihtsalt väiksematest kuludest ja vajaliku tööjõu olemasolust. Sellest lähtuvalt on välja kujunenud globaalsed tarneahelad, mille toimimise mootorisse on USA nüüd kaubandust piiravate tollimaksudega piltlikult öeldes kühvlitäie kruusa visanud,» tõdes ta.