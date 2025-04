Lihavõtted toovad kohvikutesse erilised maiustused ja heeringavaagnad

Eestlane armastab traditsioonilisi ja lihtsaid maitseid. «Pasha versus porganditort? Siin on pigem näidanud, et munadepühal pole mõtet uhket torti leiutama hakata. Inimene armastab kohupiima pashat! Just meie pasha on saanud paljude lemmikuks ja seda alati oodatakse lihavõtete ajal. Meie salanipp on teha seda kodumaise marmelaadiga,» lisab Veeremaa.

Nii Pagaripoisid kui Ristikheina tõdevad, et aastate jooksul on inimeste elutempo üha enam kiiremaks läinud, mistõttu ärkab Eesti inimene sageli viimasel hetkel ja leiab tee siis läbi Wolti pagariteni. «Me oleme lähtunud sellest, et kõigil pole meeles 48 tundi ette oma tellimust vormistada ja oleme teinud selleks puhuks hulga eritooteid ettenägevalt,» räägib Veeremaa. Ka Pagaripoisid näevad, et pühadeperioodil on kiirelt peolauale toidu tellimine läbi Wolti aktiivsem kui tavaliselt. «Tellitakse nii magusat kui soolast. Näiteks on populaarsed erinevad vaagnad ning kilu- ja heeringaampsud.»