Euroopa keskpank teatas otsuses, et majanduse kasvuväljavaade on kaubandustülide tõttu halvenenud. Samuti märgiti, et negatiivne ja volatiilne (kõikuv – toim) turgude reaktsioon kaubandustülidele mõjutab tõenäoliselt rahastamistingimuste karmistumist.