Hiina elektriautotootjat tabas Saksamaal tagasilöök. Loe, miks.

Kahe ja poole aasta jooksul on BYD püüdnud Saksamaal jalga ukse vahele saada. Kuid 2025. aasta esimese kolme kuuga registreeriti Saksamaal vaid 1200 uut BYD sõidukit, mis annab seal 0,2-protsendilise turuosa. See on alandav tulemus autotootjale, kes müüb globaalselt rohkem elektriautosid kui Tesla, kuigi enamik müügist toimub Hiinas, kirjutas Fankfurter Allgemeine Zeitung.

Mis on BYDi raskuste taga? Põhjuseid on mitu. BYDi Euroopa tegevjuht on itaallanna Maria Grazia Davino, endine Stellantise juht, kelle ülesandeks on siluda erinevused Hiina ja Saksamaa vahel. Tema sõnul pulbitseb BYD tõelisest ettevõtlikkusest – firma, mis on mõne aastaga vallutanud Hiina turu ja suurendas eelmisel aastal käivet ligi 100 miljardi euroni. Kuid Davino nendib samas, et BYDil on Euroopas «kogemuslünk».