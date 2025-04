Värskest Postimehe ostukorvide võrdlusest selgub, et odavaima ja kalleima ostukorvi vahe on mõne nädalaga korralikult kerkinud, ent nii suure hinnavahe võib põhjustada ka vaid üks silmatorkavalt kallis toode.

Kui aprilli alguses jäi soodsaima ja kalleima ostukorvi hinnavaheks 7,28 eurot, siis mõni nädal hiljem on see vahe jõudsalt kasvanud, ulatudes nüüd juba 10,91 euroni. Tegemist on suurima hinnavahega alates jaanuarist.