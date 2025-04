Tulite just Lätist, milline on sealne pangandusturg Eestiga võrreldes?

Suures plaanis on Eesti ja Läti pangandusturud väga sarnased. Mitmed samad pangad tegutsevad nii Eestis kui Lätis, nii et erinevusi on pigem vähe. Kuigi räägime erinevaid keeli ja elame eri kultuuriruumides, paistavad erinevused suuremana, kui need tegelikult on. Kui vaadata Euroopa või maailma mastaabis, siis oleme väga sarnased. Sarnane on ka see, et kui tavaliselt domineerivad riikide pangandusturul peamiselt kodumaised pangad, siis nii Eestis kui Lätis on lõviosa pangandusturust väliskapitali käes.