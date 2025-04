Kas võtta päritud pensionifondi osakud välja rahas või kanda enda pensionvara sekka?

Riiklik pension üksi ei pruugi tulevikus tagada elukvaliteeti, millega oleme harjunud. Seetõttu kindlustavad paljud oma vanaduspõlve kogudes raha ka II ja III pensionisambasse. Üks olulisemaid erinevusi II ja III samba ning riikliku I pensionisamba vahel on see, et II ja III sambasse kogutud vara kuulub inimesele endale ning on seega osa pärandvarast.