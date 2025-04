Praegu suletakse Alko kauplused Soomes laupäeviti hiljemalt kell 18.00 ning on kõik nende poed on suletud ka pühapäeval ja muudel riigipühadel, kirjutab Soome rahvusringhäälingu Yle uudisteportaal.

Tavapoodides on Soomes lubatud müüa kuni kaheksaprotsendilise alkoholisisaldusega jooke. See tähendab, et õlut ja siidrit ning lahjemaid kokteile ja veini müüakse tavalistes toidupoodides, aga kangemad joogid on saadaval ainult Alko kauplustes. Selline kord kehtib alates eelmise aasta juunist, varem oli alkoholisisalduse piir 5,5 protsenti.