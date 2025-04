Bigbank: tööpuudus on langustrendis

Kui vaadata maakondi, siis kõige rohkem on töötute arv vähenenud Pärnumaal, tervelt -26,6%. Teisel kohal on töötute arvu vähenemisel Võrumaa – 24,4%. Ka omavalitsuste lõikes torkab silma Pärnumaa – üle 30% on töötus vähenenud aastaga Lääneranna, Tori ning Põhja-Pärnumaa vallas. Samas suurusjärgus on töötus langenud aastaga ka Rõuge vallas ning Antsla vallas. Absoluutarvudes ei ole langused väga suured, sest nimetatud Võrumaa omavalitsustes on registreeritud töötute arv 100 inimese ümber, Pärnumaa valdades 150 ja 400 inimese vahel.