Maailma relvaturule tekkis uus tegija – Venemaa kaotab kliente

India on globaalses relvatööstuses uus täht. India valitsus plaanib suurendada oma rolli globaalsel relvaturul, pakkudes ostjatele soodsaid laene ja tugevdades diplomaatilist kohalolekut arenguriikides. Eelkõige ongi fookuses riigid, mis on seni olnud tugevalt seotud Venemaaga, kuid otsivad nüüd alternatiive. Uue strateegia eesmärk on kasvatada India relvaeksporti ja haarata endale osa turust, mille Moskva on viimastel aastatel geopoliitiliste arengute tõttu kaotamas.