Euroopa Keskpanga tänane 0,25 protsendipunktine intressimäära kärbe peaks olema kindel ja see on ka turgude ootustes juba arvesse võetud. Euroala inflatsioon aeglustub ning kuigi majanduskasv on tasapisi paranenud, püsib see endiselt nõrgal tasemel, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.