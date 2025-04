Erinevates kultuurides on ainulaadsed säästmismeetodid, mis sõltuvad sotsiaal-majanduslikust kontekstist. Kose sõnul on Jaapan riik, mis on tuntud oma säästmiskultuuri poolest.

«Minevik on Jaapanit raputanud erinevate majandusraskustega, mis on ühiskonnas juurutanud arusaama, et rahalise kindlustunde ja heaolu tagamiseks on säästmine kriitilise tähtsusega. Jaapanlased on loomult kokkuhoidlikud ja tasakaalukad – nad kipuvad jälgima minimalistlikku elustiili ja väldivad liigset tarbimist, isegi kui rahakott seda võimaldaks,» ütles ta.