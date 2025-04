Kliimaministeeriumis on valminud ja juba riigi­kokkugi saadetud seaduse­muudatus, mis toob Eesti energiatarbijatele kaasa uued kulud. Uusi koormisi põhjendatakse väitega, et see viiks tulevikus elektri hinna alla. Elektrilevi nimetab viimast väidet usu küsimuseks.