Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) president Ille Nakurt-Murumaa leiab, et sõnum majanduse taastumisest on hea märk, kuid tuleb olla realist ja tunnistada, et kolmapäeval avaldatud majandusprognoos on siiski savijalgadel.