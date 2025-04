Bigbank: riigi prognoos ei lähe kokku majandusloogikaga

Rahandusministeeriumi majandusprognoos prognoosib selleks aasta majanduskasvuks 1,7 protsenti, riskistsenaariumi puhul nähakse kasvuks 1,3 protsenti. Riskistsenaariumi põhiteljeks on võimalik kaubandussõda, mis mõju jõuab läbi Eesti kaubanduspartnerite ringiga ka Eesti majandusse. Hinnatõusuks prognoosib rahandusministeerium sellel aastal 5,2 protsenti ning palgakasvuks 4,9 protsenti. «Nii nagu ka varasemate prognooside puhu jääb ebaselgeks, kuidas on võimalik olukord, et kui tööturg on suhteliselt heas seisus, siis miks prognoositav palgakasv on nii tagasihoidlik,» küsis Eamets.