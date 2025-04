150 teenindaja juht: mis on tegelikult hea teeninduse saladus?

Hea teeninduskultuur ei teki kunagi töötajate isikliku initsiatiivi pealt, vaid see on midagi, mille alged on oluliselt kaugemal. See algab organisatsiooni tippjuhtide väärtusvalikutest ning teeninduses saavutatakse tulemus ainult siis, kui inimesed tunnevad, et neid väärtustatakse, nad saavad teha oma tööd professionaalselt ning nende häält kuulatakse.

Juhtidel on siin kahetine roll: ühelt poolt on nende ülesandeks tagada keskkond, kus ootused on selged, teisalt tuleb anda inimestele piisav vabadus soovitud tulemini jõuda. Kui oodatakse initsiatiivi, kuid igapäevases töökultuuris piiratakse töötaja otsustusõigust, on tulemuseks frustratsioon, mitte pühendumus. Samas on iga teenindusolukorra eripärasid arvestades kriitiline, et paigas oleks küll piirid, kuid igal individuaalselt teenindajal peab olema pädevus, võimekus ja soov leida lahendus, mis konkreetse kliendi vajadustele kõige paremini vastab.

Teenindaja ei tööta vaakumis

Kliendid ootavad kiiret, asjalikku ja hoolivat teenindust. Kuid võrdselt oluline on ka inimlikkus – soov, et neid mõistetaks ja et nende probleeme valideeritaks. See nõuab teenindajatelt rohkemat kui vaid oskust käsiraamatut järgida. Ja siin tulebki mängu organisatsioonikultuur: kas töötajal on lubatud pakkuda lahendusi, kas ta peab iga erandi kooskõlastama ning kas tal on olemas kogu vajalik tugi ja abi, mida ta oma igapäevatöös vajada võiks?