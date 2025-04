Minister nentis, et võrgu läbilaskevõime on probleem. Ta viitas, et selle lahendamiseks on riigikogus teiseks lugemiseks ettevalmistamisel eelnõu, mis aitab võrgutasud teha paremini ettemääratavaks. «Ehk kui me räägime põhivõrgust, mida Elering haldab, seal oleks selge, et pool sellest võrgutasust on kaetud Eleringi fikseeritud hinnakirja järgi ja teine pool saab olema kaetud juba liituja poolt,» selgitas Sutt.