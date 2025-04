Kaupmeeste esindaja rahandusministeeriumi nägemusest: prognoosid on kõik osutunud liiga optimistlikuks

Postimees uuris Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuhilt, kas kevadine majandusprognoos tundub realistlik või pigem optimistlik. Nele Peil nentis, et senised ootused on olnud pigem liialt roosilised. «Kaubandusele on kõik analüütikute prognoosid, nii riiklikud kui pangaanalüütikute omad, ennustanud viimased paar aastat taastumist ja mõneprotsendilist kasvu ja need prognoosid on kõik osutunud liiga optimistlikuks,» tõdes Peil.