Ministeeriumi prognoos: majanduskasv jätkub

Rahandusministri Jürgen Ligi sõnul näitab majandus eelmise aasta teisest poolest elavnemise märke. «Kriitikute kiuste algas majanduslangus enne maksutõuse ja kasv taastus maksutõusude ajal. See tuletab meelde, et meie suured mured on olnud kohanemine majandussuhete katkemine sõjast, inflatsioon, kõrged laenu- ja energiahinnad ning madal ekspordinõudlus, mitte maksud,» leiab ta.