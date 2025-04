Kuidas oma kodu ostmiseks kõige mõistlikumalt investeerida?

Kui eesmärk on osta näiteks 100 000 eurot maksev kodu, tuleb koguda vähemalt 10 000–15 000 eurot. Swedbanki rahaasjade teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger ning investor Kristi Saare toovad välja, et kodu sissemaksu raha kogumiseks tuleb esmalt üle vaadata enda rahaasjad. Oluline on silmas pidada, mis on sinu sissetulek ning kui palju sul on kuus võimalik raha kõrvale panna. «Tasuks kindlasti ka käia proovimas pankade laenukalkulaatoreid, mis annavad realistliku ettekujutuse kui suurt laenu on võimalik sinu sissetulekuga võtta,» sõnas Kristi Saare.

Kui sul on aga olemas 5000€, oled juba poolel teel. Küsimus on, kuidas selle summaga targalt edasi liikuda? Mari-Liis Jääger tõi välja, et kui eluase on plaanis osta 5 aasta jooksul, siis on mõistlik panna 5000 eurot hoiusele. «Kui see periood on pikem, siis tasub lisaks hoiusele panna raha ka väärtpaberitesse, mis tähendab aga kõrgemaid riske,» lisas ta.