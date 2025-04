Keskerakond kahtlustab Bolti erikohtlemist

«Eelmine valitsuskoosseis muutis seadust, mille kohaselt peavad elektrilised tõukerattad olema liikluskindlustusega. Küll aga laieneb see vaid nendele elektritõukeratastele, mille kaal ületab 25 kilogrammi. Turu suurima rendiettevõte Bolti tõukerattad kaaluvad 24 kilogrammi, mis tähendab, et neil ei ole kohustust seda kulutust teha. See seab sama tegevusala ettevõtted ebavõrdsesse olukorda, sest suuruselt teise rendiettevõte Tuul Mobility tõukerattad kaaluvad rohkem kui 25 kilogrammi ning seega peavad olema kindlustatud,» selgitas riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart.