Baltikumi parimad tööandjad: vaata, kes Eestis võitsid

Tööotsijate seas on populaarsed finantsvaldkonna ettevõtted. Eriti tugevalt paistab silma SEB pank, kes on ainsana esindatud parimate tööandjate esikolmikus kogu Baltikumis.

Samas toob uuring esile, et tööandja atraktiivsust mõjutavad tegurid erinevad riigiti. Eestis ja Leedus on töötajate jaoks esmatähtis konkurentsivõimeline palk ning head suhted kollegidega, samas kui Lätis hinnatakse kõige enam tööandja tuntud mainet ja võimalusi enesearenguks.

«On huvitav näha, kui erinevad on töötajate ootused eri riikides. See näitab selgelt, et tööandja atraktiivsus ei ole universaalne, vaid sõltub suuresti kohalikust kultuurist ja väärtustest,» sõnab CV.ee kommunikatsioonijuht Karl Oder.