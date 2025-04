1. juulist muutuvad Luminoris aktsiatehingud soodsamaks

«Investoritel on põhjust rõõmustada, sest peagi on eestlastel võimalik investeerida Euroopa ja USA turgudele senisest olulisemalt madalamate tasudega. Kui praegu jäävad pankade miinimumtasud 9–10 euro juurde, siis meie muudame need standardpaketis kolm korda soodsamaks Euroopa turgudele investeerides ja koguni viis korda soodsamaks USA turgude puhul,» ütles Luminori investeerimistoodete ja -teenuste juht Siim Uusma.

Uusma sõnul on klientide huvi välisturgudel investeerimise vastu märgatavalt tõusnud, kuid just kõrged tasumäärad on sage põhjus, miks väiksemate summade investeerimist peljatakse. «Alustava investori suurimaks takistuseks saavadki sageli Euroopa või USA turgude kõrged teenustasud – just väiksemate summade puhul avaldub tasude mõju kõige tugevamalt.»