Kardetakse, et Hiina võib kasutada enda käes olevaid USA valitsuse võlakirju relvana USA kaubandussõja tõttu, et teha USA majandusele haiget.

«Meil on arsenal meetmeid täis. Me ostame võlakirju tagasi. Ma arvan, et kui USA valitsuse võlakirjad kukuvad teatud tasemeni või Föderaalreserv usub, et välismaine jõud – ma ei taha seda nimetada vaenlaseks – kasutab nende käes olevaid USA valitsuse võlakirju meie vastu relvana või püüab võlakirjaturgu destabiliseerida poliitilisteks punktivõitudeks, küll me siis teeme midagi. Aga seni pole me seda näinud,» ütles Bessent Yahoo Finance’ile.